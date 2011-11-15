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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

10 крейцеров 1809 года L (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 10 крейцеров 1809 года L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 10 крейцеров 1809 года L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес3,898 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал10 крейцеров
  • Год1809
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 10 крейцеров 1809 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1043 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1600 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
953 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьXF
Цена
962 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Künker - 1 июля 2014
ПродавецKünker
Дата1 июля 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Grün - 14 ноября 2012
ПродавецGrün
Дата14 ноября 2012
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Gorny & Mosch - 11 октября 2006
ПродавецGorny & Mosch
Дата11 октября 2006
СохранностьXF
Цена
******
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