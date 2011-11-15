НассауПериод:1808-1864 1808-1864
10 крейцеров 1809 года L (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес3,898 гр
- Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал10 крейцеров
- Год1809
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 10 крейцеров 1809 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1043 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1600 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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