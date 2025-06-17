НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1809 года L. Пальмовая ветвь (Нассау, Фридрих Вильгельм)
Разновидность:Пальмовая ветвь
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр39 - 40 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Вильгельм
- НоминалТалер
- Год1809
- ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1809 года со знаком L. Пальмовая ветвь. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2047 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 3700 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2013.
Сохранность
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