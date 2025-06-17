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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Талер 1809 года L. Пальмовая ветвь (Нассау, Фридрих Вильгельм)

Разновидность:Пальмовая ветвь

Аверс монеты - Талер 1809 года L Пальмовая ветвь - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих ВильгельмРеверс монеты - Талер 1809 года L Пальмовая ветвь - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр39 - 40 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Вильгельм
  • НоминалТалер
  • Год1809
  • ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1809 года со знаком L. Пальмовая ветвь. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2047 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 3700 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2013.

Сохранность
Нассау Талер 1809 L на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьXF
Цена
1541 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Нассау Талер 1809 L на аукционе Felzmann - 1 июля 2020
ПродавецFelzmann
Дата1 июля 2020
СохранностьXF
Цена
2296 $
Цена в валюте аукциона 2050 EUR
Нассау Талер 1809 L на аукционе Teutoburger - 9 сентября 2017
ПродавецTeutoburger
Дата9 сентября 2017
СохранностьXF
Цена
Нассау Талер 1809 L на аукционе Busso Peus - 26 апреля 2013
ПродавецBusso Peus
Дата26 апреля 2013
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1809 L на аукционе Möller - 20 ноября 2012
ПродавецMöller
Дата20 ноября 2012
СохранностьXF
Цена
Нассау Талер 1809 L на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1809 L на аукционе Künker - 24 сентября 2003
ПродавецKünker
Дата24 сентября 2003
СохранностьXF
Цена
******
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