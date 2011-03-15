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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Талер 1809 года L. Дубовая ветвь (Нассау, Фридрих Август)

Разновидность:Дубовая ветвь

Аверс монеты - Талер 1809 года L Дубовая ветвь - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - Талер 1809 года L Дубовая ветвь - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Solidus Numismatik

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC42,273

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • НоминалТалер
  • Год1809
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (15)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1809 года со знаком L. Дубовая ветвь. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 4681 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 15 марта 2011.

Сохранность
Нассау Талер 1809 L на аукционе Solidus Numismatik - 9 декабря 2021
ПродавецSolidus Numismatik
Дата9 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
Нассау Талер 1809 L на аукционе Solidus Numismatik - 26 октября 2021
ПродавецSolidus Numismatik
Дата26 октября 2021
СохранностьVF
Цена
Нассау Талер 1809 L на аукционе Solidus Numismatik - 29 июня 2021
ПродавецSolidus Numismatik
Дата29 июня 2021
СохранностьVF
Цена
Нассау Талер 1809 L на аукционе Bertolami - 27 сентября 2020
ПродавецBertolami
Дата27 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Нассау Талер 1809 L на аукционе Künker - 25 июня 2019
ПродавецKünker
Дата25 июня 2019
СохранностьXF
Цена
3188 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Нассау Талер 1809 L на аукционе Künker - 27 июля 2017
ПродавецKünker
Дата27 июля 2017
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау Талер 1809 L на аукционе Künker - 17 марта 2017
ПродавецKünker
Дата17 марта 2017
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау Талер 1809 L на аукционе Grün - 13 мая 2016
ПродавецGrün
Дата13 мая 2016
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1809 L на аукционе Möller - 3 декабря 2013
ПродавецMöller
Дата3 декабря 2013
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1809 L на аукционе Busso Peus - 1 ноября 2013
ПродавецBusso Peus
Дата1 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1809 L на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьAU
Цена
Нассау Талер 1809 L на аукционе Künker - 19 июня 2012
ПродавецKünker
Дата19 июня 2012
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1809 L на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1809 L на аукционе Künker - 16 марта 2011
ПродавецKünker
Дата16 марта 2011
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау Талер 1809 L на аукционе Künker - 8 марта 2005
ПродавецKünker
Дата8 марта 2005
СохранностьXF
Цена
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