НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1809 года L. Дубовая ветвь (Нассау, Фридрих Август)
Разновидность:Дубовая ветвь
Фотография: Solidus Numismatik
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC42,273
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- НоминалТалер
- Год1809
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (15)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1809 года со знаком L. Дубовая ветвь. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 4681 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 15 марта 2011.
Сохранность
Где продать?
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