НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1809 года L (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,5 гр
- Диаметр22 - 24 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал1 крейцер
- Год1809
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворДармштадт, Эренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1809 года со знаком L. Это медная монета периода Фридриха Августа отчеканена на , монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4461 проданному на аукционе Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH за 600 EUR. Торги состоялись 13 октября 2016.
Сохранность
Где продать?
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