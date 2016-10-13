1 крейцер 1809 года L (Нассау, Фридрих Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1809 года со знаком L. Это медная монета периода Фридриха Августа отчеканена на , монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4461 проданному на аукционе Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH за 600 EUR. Торги состоялись 13 октября 2016.

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