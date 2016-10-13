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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1809 года L (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 1 крейцер 1809 года L - цена монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 1 крейцер 1809 года L - цена монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,5 гр
  • Диаметр22 - 24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал1 крейцер
  • Год1809
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворДармштадт, Эренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1809 года со знаком L. Это медная монета периода Фридриха Августа отчеканена на , монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4461 проданному на аукционе Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH за 600 EUR. Торги состоялись 13 октября 2016.

Сохранность
Нассау 1 крейцер 1809 L на аукционе Teutoburger - 25 мая 2023
ПродавецTeutoburger
Дата25 мая 2023
СохранностьVF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Нассау 1 крейцер 1809 L на аукционе Russiancoin - 11 января 2018
ПродавецRussiancoin
Дата11 января 2018
СохранностьНет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 240 RUB
Нассау 1 крейцер 1809 L на аукционе Russiancoin - 16 февраля 2017
ПродавецRussiancoin
Дата16 февраля 2017
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1809 L на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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