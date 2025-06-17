НассауПериод:1808-1864 1808-1864
10 крейцеров 1809 года (Нассау, Фридрих Август)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес3,898 гр
- Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал10 крейцеров
- Год1809
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворДармштадт
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)Разновидности (2)
Цены на аукционах
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