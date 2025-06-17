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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

10 крейцеров 1809 года (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 10 крейцеров 1809 года - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 10 крейцеров 1809 года - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Münzenhandlung Manfred Olding

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес3,898 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал10 крейцеров
  • Год1809
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворДармштадт
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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