flag
НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Дукат 1809 года (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - Дукат 1809 года - цена золотой монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - Дукат 1809 года - цена золотой монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,986)
  • Вес3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC3,543

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • НоминалДукат
  • Год1809
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворДармштадт
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (81)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Дукат 1809 года. Это золотая монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 460 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау Дукат 1809 на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
2513 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Нассау Дукат 1809 на аукционе Heritage Eur - 15 ноября 2024
ПродавецHeritage Eur
Дата15 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
1053 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Нассау Дукат 1809 на аукционе Gorny & Mosch - 17 октября 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата17 октября 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1809 на аукционе Künker - 21 июня 2024
ПродавецKünker
Дата21 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1809 на аукционе MDC Monaco - 13 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата13 октября 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Нассау Дукат 1809 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1809 на аукционе Roma Numismatics - 23 марта 2023
ПродавецRoma Numismatics
Дата23 марта 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1809 на аукционе Universum Coins GmbH - 17 ноября 2022
ПродавецUniversum Coins GmbH
Дата17 ноября 2022
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1809 на аукционе WAG - 13 ноября 2022
ПродавецWAG
Дата13 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1809 на аукционе Künker - 24 июня 2022
ПродавецKünker
Дата24 июня 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1809 на аукционе Künker - 21 июня 2022
ПродавецKünker
Дата21 июня 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1809 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1809 на аукционе WAG - 13 февраля 2022
ПродавецWAG
Дата13 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1809 на аукционе Gärtner - 12 октября 2021
ПродавецGärtner
Дата12 октября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1809 на аукционе Künker - 28 сентября 2021
ПродавецKünker
Дата28 сентября 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1809 на аукционе Künker - 1 июля 2021
ПродавецKünker
Дата1 июля 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1809 на аукционе Künker - 1 июля 2021
ПродавецKünker
Дата1 июля 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1809 на аукционе Teutoburger - 2 июня 2021
ПродавецTeutoburger
Дата2 июня 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1809 на аукционе Künker - 26 марта 2021
ПродавецKünker
Дата26 марта 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1809 на аукционе Künker - 29 сентября 2020
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1809 на аукционе Auction World - 20 апреля 2020
ПродавецAuction World
Дата20 апреля 2020
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Дукат 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет НассауКаталог монет Фридриха АвгустаМонеты Нассау 1809 годаВсе нассауские монетынассауские золотые монетынассауские монеты номиналом ДукатНумизматические аукционы