НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Дукат 1809 года (Нассау, Фридрих Август)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,986)
- Вес3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC3,543
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- НоминалДукат
- Год1809
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворДармштадт
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (81)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Дукат 1809 года. Это золотая монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 460 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецUniversum Coins GmbH
Дата17 ноября 2022
СохранностьMS65 NGC
Цена
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