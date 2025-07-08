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Полталера 1809 года L (Нассау, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - Полталера 1809 года L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих ВильгельмРеверс монеты - Полталера 1809 года L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес14,032 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6887 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC14,490

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Вильгельм
  • НоминалПолталера
  • Год1809
  • ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Полталера 1809 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1053 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4400 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Möller - 28 мая 2025
ПродавецMöller
Дата28 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
2731 $
Цена в валюте аукциона 2400 CHF
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Grün - 13 ноября 2024
ПродавецGrün
Дата13 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
876 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Frankfurter - 8 ноября 2024
ПродавецFrankfurter
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2021
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Полталера 1809 L на аукционе HIRSCH - 24 сентября 2021
ПродавецHIRSCH
Дата24 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Полталера 1809 L на аукционе HIRSCH - 25 сентября 2020
ПродавецHIRSCH
Дата25 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
Нассау Полталера 1809 L на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Künker - 19 июля 2018
ПродавецKünker
Дата19 июля 2018
СохранностьVF
Цена
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Künker - 21 марта 2018
ПродавецKünker
Дата21 марта 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Teutoburger - 24 февраля 2018
ПродавецTeutoburger
Дата24 февраля 2018
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау Полталера 1809 L на аукционе WAG - 3 сентября 2017
ПродавецWAG
Дата3 сентября 2017
СохранностьXF
Цена
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Künker - 17 марта 2017
ПродавецKünker
Дата17 марта 2017
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау Полталера 1809 L на аукционе Emporium Hamburg - 18 ноября 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата18 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
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Нассау Полталера 1809 L на аукционе WAG - 3 июля 2016
ПродавецWAG
Дата3 июля 2016
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау Полталера 1809 L на аукционе Künker - 22 июня 2016
ПродавецKünker
Дата22 июня 2016
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау Полталера 1809 L на аукционе Künker - 8 октября 2014
ПродавецKünker
Дата8 октября 2014
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау Полталера 1809 L на аукционе Künker - 1 июля 2014
ПродавецKünker
Дата1 июля 2014
СохранностьVF
Цена
******
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Где купить?
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Künker - 8 июля 2025
ПродавецKünker
Дата8 июля 2025
СохранностьVF
К аукциону

Где продать?

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