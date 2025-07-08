НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Полталера 1809 года L (Нассау, Фридрих Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес14,032 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6887 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC14,490
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Вильгельм
- НоминалПолталера
- Год1809
- ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Полталера 1809 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1053 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4400 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
2731 $
Цена в валюте аукциона 2400 CHF
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи Полталера 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы