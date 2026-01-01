flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1711 года

Викариатные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) 1711 ILH Викариат
Средняя цена270000 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
8 дукатов 1711 ILH Викариат
Средняя цена110000 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
6 дукатов 1711 ILH Викариат
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
4 дуката 1711 ILH Викариат
Средняя цена19000 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
3 дуката 1711 ILH Викариат
Средняя цена49000 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
2 дуката 1711 Викариат
Средняя цена6500 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
2 дуката 1711 ILH Викариат
Средняя цена4800 $
Продажи
019
Аверс
Реверс
2 дуката 1711 ILH ВикариатСеребро
Средняя цена1600 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
Дукат 1711 Викариат
Средняя цена3000 $
Продажи
2195
Аверс
Реверс
Дукат 1711 ВикариатСеребро
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
Дукат 1711 Викариат
Средняя цена3200 $
Продажи
050
Аверс
Реверс
Дукат 1711 ВикариатСеребро
Средняя цена920 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
2 талера 1711 ILH Викариат
Средняя цена27000 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
Талер 1711 ILH Викариат
Средняя цена1400 $
Продажи
1474
Аверс
Реверс
Полталера 1711 ILH Викариат
Средняя цена960 $
Продажи
0107
Аверс
Реверс
1/4 талера 1711 ILH Викариат
Средняя цена480 $
Продажи
029
Аверс
Реверс
1/8 талера 1711 ILH Викариат
Средняя цена550 $
Продажи
050
Аверс
Реверс
1/8 талера 1711 ILH ВикариатМедь
Средняя цена
Продажи
00
