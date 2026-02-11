flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Полталера 1711 года ILH "Викариат" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Полталера 1711 года ILH "Викариат" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - Полталера 1711 года ILH "Викариат" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес15,5 гр
  • Диаметр35 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • НоминалПолталера
  • Год1711
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг PCGS для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:960 USD
График аукционных продаж Полталера 1711 года ILH "Викариат" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (107)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты полталера 1711 года "Викариат" со знаком ILH. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Rauch - 12 декабря 2025
ПродавецRauch
Дата12 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
634 $
Цена в валюте аукциона 540 EUR
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Numimarket - 17 ноября 2025
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Numimarket - 17 ноября 2025
ПродавецNumimarket
Дата17 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
1429 $
Цена в валюте аукциона 5200 PLN
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 19 октября 2025
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата19 октября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе MARCINIAK - 7 октября 2025
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе MARCINIAK - 7 октября 2025
ПродавецMARCINIAK
Дата7 октября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Künker - 24 июля 2025
ПродавецKünker
Дата24 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе MARCINIAK - 3 июня 2025
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе MARCINIAK - 3 июня 2025
ПродавецMARCINIAK
Дата3 июня 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
ПродавецWójcicki
Дата7 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Wójcicki - 8 декабря 2024
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Wójcicki - 8 декабря 2024
ПродавецWójcicki
Дата8 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Grün - 13 ноября 2024
ПродавецGrün
Дата13 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Frankfurter - 8 ноября 2024
ПродавецFrankfurter
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Stary Sklep - 13 октября 2024
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Stary Sklep - 13 октября 2024
ПродавецStary Sklep
Дата13 октября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Rare Coins - 5 октября 2024
ПродавецRare Coins
Дата5 октября 2024
СохранностьAU58
Цена
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Niemczyk - 22 июня 2024
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Niemczyk - 22 июня 2024
ПродавецNiemczyk
Дата22 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Dorotheum - 17 ноября 2023
ПродавецDorotheum
Дата17 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Numimarket - 16 мая 2023
Польша Полталера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Numimarket - 16 мая 2023
ПродавецNumimarket
Дата16 мая 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного полталера 1711 года ILH "Викариат"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты полталера 1711 года "Викариат" с буквами ILH составляет 960 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене полталера 1711 года "Викариат" с буквами ILH?

Информация о текущей стоимости польской монеты полталера 1711 года "Викариат" с буквами ILH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету полталера 1711 года "Викариат" со знаком ILH?

Для продажи полталера 1711 года ILH "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ПольшиКаталог монет Августа II СильногоМонеты Польши 1711 годаВсе польские монетыпольские серебряные монетыпольские монеты номиналом ПолталераНумизматические аукционы