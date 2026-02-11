Полталера 1711 года ILH "Викариат" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес15,5 гр
- Диаметр35 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- НоминалПолталера
- Год1711
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты полталера 1711 года "Викариат" со знаком ILH. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного полталера 1711 года ILH "Викариат"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты полталера 1711 года "Викариат" с буквами ILH составляет 960 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене полталера 1711 года "Викариат" с буквами ILH?
Информация о текущей стоимости польской монеты полталера 1711 года "Викариат" с буквами ILH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету полталера 1711 года "Викариат" со знаком ILH?
Для продажи полталера 1711 года ILH "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.