Каталог
Аукционы
Тарифы
Грейдинг NGC
Грейдинг PCGS
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
Главная
Каталог
Цена монет Польши
Август II Сильный
Полталера
Викариатные монеты Полталера Августа II Сильного - Польша
Полталера 1711
Викариат
Год
Знак
Описание
Копицкий
Продажи
Продажи
1711
ILH
R3
0
107
Популярные разделы
Каталог монет мира
Каталог монет Польши
Каталог монет Августа II Сильного
Все польские монеты
польские монеты номиналом Полталера
Нумизматические аукционы