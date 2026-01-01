flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Викариатные монеты Полталера Августа II Сильного - Польша

type-coin
type-coin

Полталера 1711

Викариат
ГодЗнакОписаниеКопицкийПродажиПродажи
1711ILHR30107
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ПольшиКаталог монет Августа II СильногоВсе польские монетыпольские монеты номиналом ПолталераНумизматические аукционы