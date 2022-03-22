flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

2 дуката 1711 года ILH "Викариат" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 2 дуката 1711 года ILH "Викариат" - цена золотой монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 2 дуката 1711 года ILH "Викариат" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,986)
  • Вес7 гр
  • Чистого золота (0,2219 oz) 6,902 гр
  • Диаметр27 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал2 дуката
  • Год1711
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:4800 USD
График аукционных продаж 2 дуката 1711 года ILH "Викариат" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (19)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1711 года "Викариат" со знаком ILH. Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1641 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9374 USD. Торги состоялись 22 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Niemczyk - 21 сентября 2024
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Niemczyk - 21 сентября 2024
ПродавецNiemczyk
Дата21 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
8235 $
Цена в валюте аукциона 31500 PLN
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
3840 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Künker - 22 марта 2022
ПродавецKünker
Дата22 марта 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Stack's - 22 марта 2022
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Stack's - 22 марта 2022
ПродавецStack's
Дата22 марта 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2021
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Felzmann - 17 марта 2021
ПродавецFelzmann
Дата17 марта 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Künker - 23 марта 2018
ПродавецKünker
Дата23 марта 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Höhn - 28 октября 2017
ПродавецHöhn
Дата28 октября 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Sonntag - 31 мая 2017
ПродавецSonntag
Дата31 мая 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Höhn - 3 мая 2014
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2014
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Westfälische - 18 сентября 2012
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2012
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе WCN - 5 ноября 2011
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе WCN - 5 ноября 2011
ПродавецWCN
Дата5 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Künker - 21 июня 2011
ПродавецKünker
Дата21 июня 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Goldberg - 3 февраля 2011
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Goldberg - 3 февраля 2011
ПродавецGoldberg
Дата3 февраля 2011
СохранностьXF40
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Heritage - 31 мая 2009
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Heritage - 31 мая 2009
ПродавецHeritage
Дата31 мая 2009
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Künker - 11 марта 2009
ПродавецKünker
Дата11 марта 2009
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Heritage - 13 января 2009
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Heritage - 13 января 2009
ПродавецHeritage
Дата13 января 2009
СохранностьAU50 NGC
Цена
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Künker - 10 октября 2001
ПродавецKünker
Дата10 октября 2001
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного 2 дуката 1711 года ILH "Викариат"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 2 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH составляет 4800 USD. В монете содержится 6,902 гр чистого золота, поэтому ниже 1132,51 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH?

Информация о текущей стоимости польской монеты 2 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 дуката 1711 года "Викариат" со знаком ILH?

Для продажи 2 дуката 1711 года ILH "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

