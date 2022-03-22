2 дуката 1711 года ILH "Викариат" (Польша, Август II Сильный)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,986)
- Вес7 гр
- Чистого золота (0,2219 oz) 6,902 гр
- Диаметр27 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- Номинал2 дуката
- Год1711
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1711 года "Викариат" со знаком ILH. Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1641 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9374 USD. Торги состоялись 22 марта 2022.
Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного 2 дуката 1711 года ILH "Викариат"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 2 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH составляет 4800 USD. В монете содержится 6,902 гр чистого золота, поэтому ниже 1132,51 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH?
Информация о текущей стоимости польской монеты 2 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 дуката 1711 года "Викариат" со знаком ILH?
Для продажи 2 дуката 1711 года ILH "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.