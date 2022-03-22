2 дуката 1711 года ILH "Викариат" (Польша, Август II Сильный)

Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного 2 дуката 1711 года ILH "Викариат"? По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 2 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH составляет 4800 USD. В монете содержится 6,902 гр чистого золота, поэтому ниже 1132,51 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH? Информация о текущей стоимости польской монеты 2 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.