2 талера 1711 года ILH "Викариат" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 2 талера 1711 года ILH "Викариат" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 2 талера 1711 года ILH "Викариат" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес58,32 гр
  • Диаметр46 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал2 талера
  • Год1711
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:27000 USD
График аукционных продаж 2 талера 1711 года ILH "Викариат" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 талера 1711 года "Викариат" со знаком ILH. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2656 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 46000 EUR. Торги состоялись 31 мая 2017.

Сохранность
Польша 2 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
20267 $
Цена в валюте аукциона 19000 EUR
Польша 2 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Sonntag - 31 мая 2017
ПродавецSonntag
Дата31 мая 2017
СохранностьAU
Цена
51528 $
Цена в валюте аукциона 46000 EUR
Польша 2 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Möller - 1 июня 2012
ПродавецMöller
Дата1 июня 2012
СохранностьXF
Цена
Польша 2 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Künker - 22 июня 2005
ПродавецKünker
Дата22 июня 2005
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 2 талера 1711 года ILH "Викариат"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 талера 1711 года "Викариат" с буквами ILH составляет 27000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 талера 1711 года "Викариат" с буквами ILH?

Информация о текущей стоимости польской монеты 2 талера 1711 года "Викариат" с буквами ILH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 талера 1711 года "Викариат" со знаком ILH?

Для продажи 2 талера 1711 года ILH "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

