Викариатные монеты 2 талера Августа II Сильного - Польша

2 талера 1711

Викариат
ГодЗнакОписаниеКопицкийПродажиПродажи
1711ILHR804
