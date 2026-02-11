flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

1/4 талера 1711 года ILH "Викариат" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 1/4 талера 1711 года ILH "Викариат" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 1/4 талера 1711 года ILH "Викариат" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес5,5 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал1/4 талера
  • Год1711
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг PCGS для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:480 USD
График аукционных продаж 1/4 талера 1711 года ILH "Викариат" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/4 талера 1711 года "Викариат" со знаком ILH. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny за 7500 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Rhenumis - 6 ноября 2025
ПродавецRhenumis
Дата6 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
391 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
387 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
ПродавецWójcicki
Дата7 октября 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Höhn - 14 мая 2022
ПродавецHöhn
Дата14 мая 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Höhn - 20 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата20 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе WAG - 7 ноября 2021
ПродавецWAG
Дата7 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Stary Sklep - 10 октября 2021
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Stary Sklep - 10 октября 2021
ПродавецStary Sklep
Дата10 октября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе MARCINIAK - 7 октября 2021
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе MARCINIAK - 7 октября 2021
ПродавецMARCINIAK
Дата7 октября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Sonntag - 1 июня 2021
ПродавецSonntag
Дата1 июня 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Kroha - 10 октября 2020
ПродавецKroha
Дата10 октября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Rzeszowski DA - 26 апреля 2020
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Rzeszowski DA - 26 апреля 2020
ПродавецRzeszowski DA
Дата26 апреля 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Solidus Numismatik - 6 октября 2019
ПродавецSolidus Numismatik
Дата6 октября 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Teutoburger - 7 сентября 2019
ПродавецTeutoburger
Дата7 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Numimarket - 25 февраля 2019
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Numimarket - 25 февраля 2019
ПродавецNumimarket
Дата25 февраля 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Sonntag - 31 мая 2017
ПродавецSonntag
Дата31 мая 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Westfälische - 23 ноября 2015
ПродавецWestfälische
Дата23 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Lanz München - 8 декабря 2014
ПродавецLanz München
Дата8 декабря 2014
СохранностьXF
Цена
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе WCN - 8 ноября 2014
Польша 1/4 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе WCN - 8 ноября 2014
ПродавецWCN
Дата8 ноября 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 1/4 талера 1711 года ILH "Викариат"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/4 талера 1711 года "Викариат" с буквами ILH составляет 480 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/4 талера 1711 года "Викариат" с буквами ILH?

Информация о текущей стоимости польской монеты 1/4 талера 1711 года "Викариат" с буквами ILH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/4 талера 1711 года "Викариат" со знаком ILH?

Для продажи 1/4 талера 1711 года ILH "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ПольшиКаталог монет Августа II СильногоМонеты Польши 1711 годаВсе польские монетыпольские серебряные монетыпольские монеты номиналом 1/4 талераНумизматические аукционы