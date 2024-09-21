flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

4 дуката 1711 года ILH "Викариат" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 4 дуката 1711 года ILH "Викариат" - цена золотой монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 4 дуката 1711 года ILH "Викариат" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото
  • Вес14 гр
  • Диаметр35 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал4 дуката
  • Год1711
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:19000 USD
График аукционных продаж 4 дуката 1711 года ILH "Викариат" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 4 дуката 1711 года "Викариат" со знаком ILH. Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе NIEMCZYK - Dom Aukcyjny за 160000 PLN. Торги состоялись 21 сентября 2024.

Сохранность
Польша 4 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Niemczyk - 21 сентября 2024
ПродавецNiemczyk
Дата21 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
41826 $
Цена в валюте аукциона 160000 PLN
Польша 4 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Stack's - 22 марта 2022
ПродавецStack's
Дата22 марта 2022
СохранностьXF
Цена
15439 $
Цена в валюте аукциона 15439 USD
Польша 4 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Künker - 22 марта 2022
ПродавецKünker
Дата22 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Польша 4 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Stack's - 19 августа 2011
Польша 4 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Stack's - 19 августа 2011
ПродавецStack's
Дата19 августа 2011
СохранностьVF
Цена
Польша 4 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Stack's - 19 августа 2009
Польша 4 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Stack's - 19 августа 2009
ПродавецStack's
Дата19 августа 2009
СохранностьVF
Цена
Польша 4 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Stack's - 24 апреля 2009
Польша 4 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Stack's - 24 апреля 2009
ПродавецStack's
Дата24 апреля 2009
СохранностьVF
Цена
ПродавецCNG
Дата10 января 2005
СохранностьXF
Цена
Польша 4 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Goldberg - 4 июня 2002
Польша 4 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Goldberg - 4 июня 2002
ПродавецGoldberg
Дата4 июня 2002
СохранностьAU
Цена
Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного 4 дуката 1711 года ILH "Викариат"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 4 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH составляет 19000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 4 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH?

Информация о текущей стоимости польской монеты 4 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 4 дуката 1711 года "Викариат" со знаком ILH?

Для продажи 4 дуката 1711 года ILH "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

