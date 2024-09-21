4 дуката 1711 года ILH "Викариат" (Польша, Август II Сильный)
Техническая информация
- МеталлЗолото
- Вес14 гр
- Диаметр35 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- Номинал4 дуката
- Год1711
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 4 дуката 1711 года "Викариат" со знаком ILH. Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе NIEMCZYK - Dom Aukcyjny за 160000 PLN. Торги состоялись 21 сентября 2024.
Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного 4 дуката 1711 года ILH "Викариат"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 4 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH составляет 19000 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 4 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH?
Информация о текущей стоимости польской монеты 4 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 4 дуката 1711 года "Викариат" со знаком ILH?
Для продажи 4 дуката 1711 года ILH "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.