flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

3 дуката 1711 года ILH "Викариат" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 3 дуката 1711 года ILH "Викариат" - цена золотой монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 3 дуката 1711 года ILH "Викариат" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,986)
  • Вес10,5 гр
  • Чистого золота (0,3329 oz) 10,353 гр

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал3 дуката
  • Год1711
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг PCGS для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:49000 USD
График аукционных продаж 3 дуката 1711 года ILH "Викариат" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 дуката 1711 года "Викариат" со знаком ILH. Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8240 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 42000 EUR. Торги состоялись 11 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша 3 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Künker - 12 октября 2018
ПродавецKünker
Дата12 октября 2018
СохранностьMS60 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного 3 дуката 1711 года ILH "Викариат"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 3 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH составляет 49000 USD. В монете содержится 10,353 гр чистого золота, поэтому ниже 1699,02 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH?

Информация о текущей стоимости польской монеты 3 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 3 дуката 1711 года "Викариат" со знаком ILH?

Для продажи 3 дуката 1711 года ILH "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ПольшиКаталог монет Августа II СильногоМонеты Польши 1711 годаВсе польские монетыпольские золотые монетыпольские монеты номиналом 3 дукатаНумизматические аукционы