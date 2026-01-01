ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020
1/8 талера 1711 года ILH "Викариат". Медь (Польша, Август II Сильный)
Разновидность: Медь
Техническая информация
- МеталлМедь
- Диаметр26 мм
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- Номинал1/8 талера
- Год1711
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Для продажи 1/8 талера 1711 года ILH "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
