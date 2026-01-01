flag
1/8 талера 1711 года ILH "Викариат". Медь (Польша, Август II Сильный)

Разновидность: Медь

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Диаметр26 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал1/8 талера
  • Год1711
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать монету 1/8 талера 1711 года "Викариат" со знаком ILH. Медь?

Для продажи 1/8 талера 1711 года ILH "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

