Польша

Дукат 1711 года "Викариат" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Дукат 1711 года "Викариат" - цена золотой монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - Дукат 1711 года "Викариат" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,986)
  • Вес3,5 гр
  • Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
  • Диаметр22 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • НоминалДукат
  • Год1711
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:3200 USD
График аукционных продаж Дукат 1711 года "Викариат" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты дукат 1711 года "Викариат". Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3808 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 6400 EUR. Торги состоялись 23 мая 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Künker - 19 сентября 2025
ПродавецKünker
Дата19 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
1945 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Niemczyk - 13 сентября 2025
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Niemczyk - 13 сентября 2025
ПродавецNiemczyk
Дата13 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
3998 $
Цена в валюте аукциона 14500 PLN
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Wójcicki - 25 мая 2025
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Wójcicki - 25 мая 2025
ПродавецWójcicki
Дата25 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе MARCINIAK - 13 октября 2023
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе MARCINIAK - 13 октября 2023
ПродавецMARCINIAK
Дата13 октября 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Künker - 17 марта 2023
ПродавецKünker
Дата17 марта 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Stack's - 15 января 2023
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Stack's - 15 января 2023
ПродавецStack's
Дата15 января 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Sonntag - 28 ноября 2022
ПродавецSonntag
Дата28 ноября 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Künker - 20 июня 2022
ПродавецKünker
Дата20 июня 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Gärtner - 15 февраля 2022
ПродавецGärtner
Дата15 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Spink - 16 января 2022
ПродавецSpink
Дата16 января 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Künker - 28 сентября 2021
ПродавецKünker
Дата28 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе WAG - 15 марта 2020
ПродавецWAG
Дата15 марта 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Heritage - 21 января 2020
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Heritage - 21 января 2020
ПродавецHeritage
Дата21 января 2020
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе WCN - 16 ноября 2019
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе WCN - 16 ноября 2019
ПродавецWCN
Дата16 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Höhn - 4 мая 2019
ПродавецHöhn
Дата4 мая 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Niemczyk - 27 октября 2018
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Niemczyk - 27 октября 2018
ПродавецNiemczyk
Дата27 октября 2018
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Künker - 12 октября 2018
ПродавецKünker
Дата12 октября 2018
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного дукат 1711 года "Викариат"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты дукат 1711 года "Викариат" составляет 3200 USD. В монете содержится 3,451 гр чистого золота, поэтому ниже 566,51 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене дукат 1711 года "Викариат"?

Информация о текущей стоимости польской монеты дукат 1711 года "Викариат" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету дукат 1711 года "Викариат"?

Для продажи дукат 1711 года "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
