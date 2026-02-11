Дукат 1711 года "Викариат" (Польша, Август II Сильный)

Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного дукат 1711 года "Викариат"? По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты дукат 1711 года "Викариат" составляет 3200 USD. В монете содержится 3,451 гр чистого золота, поэтому ниже 566,51 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене дукат 1711 года "Викариат"? Информация о текущей стоимости польской монеты дукат 1711 года "Викариат" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.