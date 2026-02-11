flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

2 дуката 1711 года ILH "Викариат". Серебро (Польша, Август II Сильный)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 2 дуката 1711 года ILH "Викариат" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 2 дуката 1711 года ILH "Викариат" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3,63 гр
  • Диаметр25 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал2 дуката
  • Год1711
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:1600 USD
График аукционных продаж 2 дуката 1711 года ILH "Викариат" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (1)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1711 года "Викариат" со знаком ILH. Серебро. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе NIEMCZYK - Dom Aukcyjny за 6100 PLN. Торги состоялись 3 октября 2015.

Сохранность
Польша 2 дуката 1711 ILH "Викариат" на аукционе Niemczyk - 3 октября 2015
ПродавецNiemczyk
Дата3 октября 2015
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 2 дуката 1711 года ILH "Викариат", разновидность - серебро?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH, разновидность - серебро, составляет 1600 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH, вариант - серебро?

Информация о текущей стоимости польской монеты 2 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH, вариант - серебро, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 дуката 1711 года "Викариат" со знаком ILH. Серебро?

Для продажи 2 дуката 1711 года ILH "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

