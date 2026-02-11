2 дуката 1711 года ILH "Викариат". Серебро (Польша, Август II Сильный)
Разновидность: Серебро
Фотография: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес3,63 гр
- Диаметр25 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- Номинал2 дуката
- Год1711
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1711 года "Викариат" со знаком ILH. Серебро. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе NIEMCZYK - Dom Aukcyjny за 6100 PLN. Торги состоялись 3 октября 2015.
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 2 дуката 1711 года ILH "Викариат", разновидность - серебро?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH, разновидность - серебро, составляет 1600 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH, вариант - серебро?
Информация о текущей стоимости польской монеты 2 дуката 1711 года "Викариат" с буквами ILH, вариант - серебро, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 дуката 1711 года "Викариат" со знаком ILH. Серебро?
Для продажи 2 дуката 1711 года ILH "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.