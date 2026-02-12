Дукат 1711 года "Викариат" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,986)
- Вес3,5 гр
- Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
- Диаметр22 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- НоминалДукат
- Год1711
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты дукат 1711 года "Викариат". Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 648 проданному на аукционе Stary Sklep за 40000 PLN. Торги состоялись 12 октября 2024.
Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного дукат 1711 года "Викариат"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты дукат 1711 года "Викариат" составляет 3000 USD. В монете содержится 3,451 гр чистого золота, поэтому ниже 566,51 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене дукат 1711 года "Викариат"?
Информация о текущей стоимости польской монеты дукат 1711 года "Викариат" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету дукат 1711 года "Викариат"?
Для продажи дукат 1711 года "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.