flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Дукат 1711 года "Викариат" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Дукат 1711 года "Викариат" - цена золотой монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - Дукат 1711 года "Викариат" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,986)
  • Вес3,5 гр
  • Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
  • Диаметр22 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • НоминалДукат
  • Год1711
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг PCGS для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:3000 USD
График аукционных продаж Дукат 1711 года "Викариат" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (192)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты дукат 1711 года "Викариат". Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 648 проданному на аукционе Stary Sklep за 40000 PLN. Торги состоялись 12 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Rauch - 12 декабря 2025
ПродавецRauch
Дата12 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
3052 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Stary Sklep - 8 ноября 2025
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Stary Sklep - 8 ноября 2025
ПродавецStary Sklep
Дата8 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
3546 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Wójcicki - 3 октября 2025
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Wójcicki - 3 октября 2025
ПродавецWójcicki
Дата3 октября 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Istra Numizmatika - 14 сентября 2025
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Istra Numizmatika - 14 сентября 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата14 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Niemczyk - 13 сентября 2025
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Niemczyk - 13 сентября 2025
ПродавецNiemczyk
Дата13 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Niemczyk - 13 сентября 2025
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Niemczyk - 13 сентября 2025
ПродавецNiemczyk
Дата13 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Künker - 24 июля 2025
ПродавецKünker
Дата24 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Numisbalt - 11 мая 2025
ПродавецNumisbalt
Дата11 мая 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
ПродавецWójcicki
Дата7 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Numimarket - 27 ноября 2024
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Numimarket - 27 ноября 2024
ПродавецNumimarket
Дата27 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Stary Sklep - 13 октября 2024
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Stary Sklep - 13 октября 2024
ПродавецStary Sklep
Дата13 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Stary Sklep - 13 октября 2024
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Stary Sklep - 13 октября 2024
ПродавецStary Sklep
Дата13 октября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Künker - 21 июня 2024
ПродавецKünker
Дата21 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Künker - 21 июня 2024
ПродавецKünker
Дата21 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе HIRSCH - 12 февраля 2026
ПродавецHIRSCH
Дата12 февраля 2026
СохранностьVF
К аукциону
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Teutoburger - 14 марта 2026
ПродавецTeutoburger
Дата14 марта 2026
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного дукат 1711 года "Викариат"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты дукат 1711 года "Викариат" составляет 3000 USD. В монете содержится 3,451 гр чистого золота, поэтому ниже 566,51 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене дукат 1711 года "Викариат"?

Информация о текущей стоимости польской монеты дукат 1711 года "Викариат" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету дукат 1711 года "Викариат"?

Для продажи дукат 1711 года "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ПольшиКаталог монет Августа II СильногоМонеты Польши 1711 годаВсе польские монетыпольские золотые монетыпольские монеты номиналом ДукатНумизматические аукционы