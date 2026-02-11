6 дукатов 1711 года ILH "Викариат" (Польша, Август II Сильный)

Где продать монету 6 дукатов 1711 года "Викариат" со знаком ILH?

Для продажи 6 дукатов 1711 года ILH "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.