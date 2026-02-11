ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020
6 дукатов 1711 года ILH "Викариат" (Польша, Август II Сильный)
Техническая информация
- МеталлЗолото
- Вес21 гр
- Диаметр35 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- Номинал6 дукатов
- Год1711
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Где продать монету 6 дукатов 1711 года "Викариат" со знаком ILH?
Для продажи 6 дукатов 1711 года ILH "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
