flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Викариатные монеты 6 дукатов Августа II Сильного - Польша

type-coin
type-coin

6 дукатов 1711

Викариат
ГодЗнакОписаниеКопицкийПродажиПродажи
1711ILHR800
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ПольшиКаталог монет Августа II СильногоВсе польские монетыпольские монеты номиналом 6 дукатовНумизматические аукционы