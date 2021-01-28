10 дукатов (Португал) 1711 года ILH "Викариат" (Польша, Август II Сильный)

Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного 10 дукатов (Португал) 1711 года ILH "Викариат"? По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 10 дукатов (Португал) 1711 года "Викариат" с буквами ILH составляет 270000 USD. В монете содержится 34,51 гр чистого золота, поэтому ниже 5662,56 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 дукатов (Португал) 1711 года "Викариат" с буквами ILH? Информация о текущей стоимости польской монеты 10 дукатов (Португал) 1711 года "Викариат" с буквами ILH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.