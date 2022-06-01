flag
8 дукатов 1711 года ILH "Викариат" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 8 дукатов 1711 года ILH "Викариат" - цена золотой монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 8 дукатов 1711 года ILH "Викариат" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,986)
  • Вес28 гр
  • Чистого золота (0,8876 oz) 27,608 гр

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал8 дукатов
  • Год1711
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:110000 USD
График аукционных продаж 8 дукатов 1711 года ILH "Викариат" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 8 дукатов 1711 года "Викариат" со знаком ILH. Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Hess Divo за 125000 CHF. Торги состоялись 1 июня 2022.

Сохранность
Польша 8 дукатов 1711 ILH "Викариат" на аукционе Hess Divo - 1 июня 2022
ПродавецHess Divo
Дата1 июня 2022
СохранностьXF
Цена
130260 $
Цена в валюте аукциона 125000 CHF
Польша 8 дукатов 1711 ILH "Викариат" на аукционе Künker - 28 января 2021
ПродавецKünker
Дата28 января 2021
СохранностьXF
Цена
121140 $
Цена в валюте аукциона 100000 EUR
Польша 8 дукатов 1711 ILH "Викариат" на аукционе Busso Peus - 9 ноября 2018
ПродавецBusso Peus
Дата9 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного 8 дукатов 1711 года ILH "Викариат"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 8 дукатов 1711 года "Викариат" с буквами ILH составляет 110000 USD. В монете содержится 27,608 гр чистого золота, поэтому ниже 4530,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 8 дукатов 1711 года "Викариат" с буквами ILH?

Информация о текущей стоимости польской монеты 8 дукатов 1711 года "Викариат" с буквами ILH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 8 дукатов 1711 года "Викариат" со знаком ILH?

Для продажи 8 дукатов 1711 года ILH "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

