Дукат 1711 года "Викариат". Серебро (Польша, Август II Сильный)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес4,2 гр
- Диаметр25 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- НоминалДукат
- Год1711
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
Цены на аукционах (0)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать монету дукат 1711 года "Викариат". Серебро?
Для продажи дукат 1711 года "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
