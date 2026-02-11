Дукат 1711 года "Викариат". Серебро (Польша, Август II Сильный)

Где продать монету дукат 1711 года "Викариат". Серебро?

Для продажи дукат 1711 года "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.