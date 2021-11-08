Дукат 1711 года "Викариат". Серебро (Польша, Август II Сильный)
Разновидность: Серебро
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес4,2 гр
- Диаметр25 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- НоминалДукат
- Год1711
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты дукат 1711 года "Викариат". Серебро. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3654 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1400 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного дукат 1711 года "Викариат", разновидность - серебро?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты дукат 1711 года "Викариат", разновидность - серебро, составляет 920 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене дукат 1711 года "Викариат", вариант - серебро?
Информация о текущей стоимости польской монеты дукат 1711 года "Викариат", вариант - серебро, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету дукат 1711 года "Викариат". Серебро?
Для продажи дукат 1711 года "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.