ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Дукат 1711 года "Викариат". Серебро (Польша, Август II Сильный)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Дукат 1711 года "Викариат" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - Дукат 1711 года "Викариат" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес4,2 гр
  • Диаметр25 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • НоминалДукат
  • Год1711
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:920 USD
График аукционных продаж Дукат 1711 года "Викариат" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (6)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты дукат 1711 года "Викариат". Серебро. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3654 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1400 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
1603 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Höhn - 2 ноября 2019
ПродавецHöhn
Дата2 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
893 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Westfälische - 13 сентября 2017
ПродавецWestfälische
Дата13 сентября 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе WAG - 15 января 2017
ПродавецWAG
Дата15 января 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе Künker - 28 января 2010
ПродавецKünker
Дата28 января 2010
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Дукат 1711 "Викариат" на аукционе WCN - 2 декабря 2006
ПродавецWCN
Дата2 декабря 2006
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного дукат 1711 года "Викариат", разновидность - серебро?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты дукат 1711 года "Викариат", разновидность - серебро, составляет 920 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене дукат 1711 года "Викариат", вариант - серебро?

Информация о текущей стоимости польской монеты дукат 1711 года "Викариат", вариант - серебро, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету дукат 1711 года "Викариат". Серебро?

Для продажи дукат 1711 года "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

