2 дуката 1711 года "Викариат" (Польша, Август II Сильный)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,986)
- Вес7 гр
- Чистого золота (0,2219 oz) 6,902 гр
- Диаметр27 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- Номинал2 дуката
- Год1711
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1711 года "Викариат". Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе NIEMCZYK - Dom Aukcyjny за 43000 PLN. Торги состоялись 10 марта 2018.
Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного 2 дуката 1711 года "Викариат"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 2 дуката 1711 года "Викариат" составляет 6500 USD. В монете содержится 6,902 гр чистого золота, поэтому ниже 1132,51 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 дуката 1711 года "Викариат"?
Информация о текущей стоимости польской монеты 2 дуката 1711 года "Викариат" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 дуката 1711 года "Викариат"?
Для продажи 2 дуката 1711 года "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.