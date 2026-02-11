flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

2 дуката 1711 года "Викариат" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 2 дуката 1711 года "Викариат" - цена золотой монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 2 дуката 1711 года "Викариат" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,986)
  • Вес7 гр
  • Чистого золота (0,2219 oz) 6,902 гр
  • Диаметр27 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал2 дуката
  • Год1711
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
График аукционных продаж
Средняя цена:6500 USD
График аукционных продаж 2 дуката 1711 года "Викариат" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1711 года "Викариат". Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе NIEMCZYK - Dom Aukcyjny за 43000 PLN. Торги состоялись 10 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша 2 дуката 1711 "Викариат" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
Польша 2 дуката 1711 "Викариат" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьXF
Цена
3878 $
Цена в валюте аукциона 15250 PLN
Польша 2 дуката 1711 "Викариат" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
2560 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Польша 2 дуката 1711 "Викариат" на аукционе Künker - 17 марта 2023
ПродавецKünker
Дата17 марта 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1711 "Викариат" на аукционе Niemczyk - 10 марта 2018
Польша 2 дуката 1711 "Викариат" на аукционе Niemczyk - 10 марта 2018
ПродавецNiemczyk
Дата10 марта 2018
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1711 "Викариат" на аукционе Chaponnière - 5 июля 2017
ПродавецChaponnière
Дата5 июля 2017
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1711 "Викариат" на аукционе Künker - 30 сентября 2016
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1711 "Викариат" на аукционе Möller - 12 декабря 2014
ПродавецMöller
Дата12 декабря 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1711 "Викариат" на аукционе Künker - 14 марта 2007
ПродавецKünker
Дата14 марта 2007
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 2 дуката 1711 "Викариат" на аукционе Künker - 11 марта 2005
ПродавецKünker
Дата11 марта 2005
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного 2 дуката 1711 года "Викариат"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 2 дуката 1711 года "Викариат" составляет 6500 USD. В монете содержится 6,902 гр чистого золота, поэтому ниже 1132,51 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 дуката 1711 года "Викариат"?

Информация о текущей стоимости польской монеты 2 дуката 1711 года "Викариат" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 дуката 1711 года "Викариат"?

Для продажи 2 дуката 1711 года "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

