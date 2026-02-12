flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Талер 1711 года ILH "Викариат" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Талер 1711 года ILH "Викариат" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - Талер 1711 года ILH "Викариат" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес29,16 гр
  • Диаметр46 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • НоминалТалер
  • Год1711
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:1400 USD
График аукционных продаж Талер 1711 года ILH "Викариат" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (469)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты талер 1711 года "Викариат" со знаком ILH. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе MARCINIAK за 27000 PLN. Торги состоялись 31 января 2026.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе MARCINIAK - 7 февраля 2026
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе MARCINIAK - 7 февраля 2026
ПродавецMARCINIAK
Дата7 февраля 2026
СохранностьMS63 NGC
Цена
7564 $
Цена в валюте аукциона 27000 PLN
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе Istra Numizmatika - 17 января 2026
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе Istra Numizmatika - 17 января 2026
ПродавецIstra Numizmatika
Дата17 января 2026
СохранностьAU55 NGC
Цена
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе WAG - 11 января 2026
ПродавецWAG
Дата11 января 2026
СохранностьVF
Цена
873 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе Rauch - 12 декабря 2025
ПродавецRauch
Дата12 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе Минский Коллекционер - 6 декабря 2025
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе Минский Коллекционер - 6 декабря 2025
ПродавецМинский Коллекционер
Дата6 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе Künker - 4 декабря 2025
ПродавецKünker
Дата4 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе Sonntag - 4 декабря 2025
ПродавецSonntag
Дата4 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе Numismatica Ars Classica - 3 декабря 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica
Дата3 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе Jesús Vico - 23 ноября 2025
ПродавецJesús Vico
Дата23 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе WDA - MiM - 20 ноября 2025
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе WDA - MiM - 20 ноября 2025
ПродавецWDA - MiM
Дата20 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе Höhn - 16 ноября 2025
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе Höhn - 15 ноября 2025
ПродавецHöhn
Дата15 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе MARCINIAK - 28 октября 2025
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе MARCINIAK - 28 октября 2025
ПродавецMARCINIAK
Дата28 октября 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе Auction World - 19 октября 2025
ПродавецAuction World
Дата19 октября 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе Künker - 9 октября 2025
ПродавецKünker
Дата9 октября 2025
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе Künker - 9 октября 2025
ПродавецKünker
Дата9 октября 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе MARCINIAK - 7 октября 2025
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе MARCINIAK - 7 октября 2025
ПродавецMARCINIAK
Дата7 октября 2025
СохранностьVF
Цена
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе MARCINIAK - 7 октября 2025
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе MARCINIAK - 7 октября 2025
ПродавецMARCINIAK
Дата7 октября 2025
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе WAG - 5 октября 2025
ПродавецWAG
Дата5 октября 2025
СохранностьVF
Цена
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе Künker - 19 сентября 2025
ПродавецKünker
Дата19 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе Künker - 24 июля 2025
ПродавецKünker
Дата24 июля 2025
СохранностьXF
Цена
Где купить?
Польша Талер 1711 ILH "Викариат" на аукционе WCN - 12 февраля 2026
ПродавецWCN
Дата12 февраля 2026
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного талер 1711 года ILH "Викариат"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты талер 1711 года "Викариат" с буквами ILH составляет 1400 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене талер 1711 года "Викариат" с буквами ILH?

Информация о текущей стоимости польской монеты талер 1711 года "Викариат" с буквами ILH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету талер 1711 года "Викариат" со знаком ILH?

Для продажи талер 1711 года ILH "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
