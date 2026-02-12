Талер 1711 года ILH "Викариат" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес29,16 гр
- Диаметр46 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- НоминалТалер
- Год1711
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты талер 1711 года "Викариат" со знаком ILH. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе MARCINIAK за 27000 PLN. Торги состоялись 31 января 2026.
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного талер 1711 года ILH "Викариат"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты талер 1711 года "Викариат" с буквами ILH составляет 1400 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене талер 1711 года "Викариат" с буквами ILH?
Информация о текущей стоимости польской монеты талер 1711 года "Викариат" с буквами ILH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету талер 1711 года "Викариат" со знаком ILH?
Для продажи талер 1711 года ILH "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.