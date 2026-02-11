1/8 талера 1711 года ILH "Викариат" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес3,7 гр
- Диаметр26 мм
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- Номинал1/8 талера
- Год1711
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/8 талера 1711 года "Викариат" со знаком ILH. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5043 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 1/8 талера 1711 года ILH "Викариат"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/8 талера 1711 года "Викариат" с буквами ILH составляет 550 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/8 талера 1711 года "Викариат" с буквами ILH?
Информация о текущей стоимости польской монеты 1/8 талера 1711 года "Викариат" с буквами ILH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/8 талера 1711 года "Викариат" со знаком ILH?
Для продажи 1/8 талера 1711 года ILH "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.