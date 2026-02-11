flag
1/8 талера 1711 года ILH "Викариат" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 1/8 талера 1711 года ILH "Викариат" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 1/8 талера 1711 года ILH "Викариат" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3,7 гр
  • Диаметр26 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал1/8 талера
  • Год1711
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:550 USD
График аукционных продаж 1/8 талера 1711 года ILH "Викариат" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (50)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/8 талера 1711 года "Викариат" со знаком ILH. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5043 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Rhenumis - 15 января 2026
ПродавецRhenumis
Дата15 января 2026
СохранностьVF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Wójcicki - 3 октября 2025
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Wójcicki - 3 октября 2025
ПродавецWójcicki
Дата3 октября 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
1322 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Künker - 24 июля 2025
ПродавецKünker
Дата24 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Wójcicki - 26 мая 2024
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Wójcicki - 26 мая 2024
ПродавецWójcicki
Дата26 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
ПродавецWójcicki
Дата17 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
ПродавецWójcicki
Дата17 марта 2024
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Künker - 29 февраля 2024
ПродавецKünker
Дата29 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Künker - 23 июня 2023
ПродавецKünker
Дата23 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Möller - 1 июня 2023
ПродавецMöller
Дата1 июня 2023
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Rzeszowski DA - 15 сентября 2022
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Rzeszowski DA - 15 сентября 2022
ПродавецRzeszowski DA
Дата15 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Niemczyk - 19 марта 2022
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Niemczyk - 19 марта 2022
ПродавецNiemczyk
Дата19 марта 2022
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Katz - 13 февраля 2022
ПродавецKatz
Дата13 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе MARCINIAK - 7 октября 2021
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе MARCINIAK - 7 октября 2021
ПродавецMARCINIAK
Дата7 октября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Niemczyk - 26 сентября 2021
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Niemczyk - 26 сентября 2021
ПродавецNiemczyk
Дата26 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Niemczyk - 26 июня 2021
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Niemczyk - 26 июня 2021
ПродавецNiemczyk
Дата26 июня 2021
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/8 талера 1711 ILH "Викариат" на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2021
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 1/8 талера 1711 года ILH "Викариат"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/8 талера 1711 года "Викариат" с буквами ILH составляет 550 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/8 талера 1711 года "Викариат" с буквами ILH?

Информация о текущей стоимости польской монеты 1/8 талера 1711 года "Викариат" с буквами ILH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/8 талера 1711 года "Викариат" со знаком ILH?

Для продажи 1/8 талера 1711 года ILH "Викариат" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

