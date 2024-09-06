Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1536 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1536 Эльблонг
Средняя цена 250 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1536 Гданьск
Средняя цена 460 $
Продажи
0 129
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1536 Эльблонг
Средняя цена 410 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
1 грош 1536 Литва
Средняя цена 290 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 грош 1536 A Литва
Средняя цена 270 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 грош 1536 F Литва
Средняя цена 250 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1 грош 1536 M Литва
Средняя цена 190 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 грош 1536 I Литва
Средняя цена 330 $
Продажи
0 133
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548)
Средняя цена 50 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SP Без знака в короне
Средняя цена 220 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) S
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SP
Средняя цена 130 $
Продажи
0 101
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SSP
Средняя цена 170 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SVP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Гданьск
Средняя цена 70 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) MS Гданьск
Средняя цена 170 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Эльблонг
Средняя цена 80 $
Продажи
0 135
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Торунь
Средняя цена 40 $
Продажи
0 45
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск