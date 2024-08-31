1 грош 1536 года I "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1536 года "Литва" со знаком I. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1906 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1200 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.

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