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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1536 года I "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1536 года I "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1536 года I "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,48 гр
  • Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1536
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (133) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1536 года "Литва" со знаком I. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1906 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1200 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
346 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
437 $
Цена в валюте аукциона 1750 PLN
Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
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Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность F
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Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
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Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Польша 1 грош 1536 I "Литва" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1536 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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