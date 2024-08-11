Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1536 года M "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,48 гр
- Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1536
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1536 года "Литва" со знаком M. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2060 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 560 PLN
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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