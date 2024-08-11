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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1536 года M "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1536 года M "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1536 года M "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,48 гр
  • Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1536
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1536 года "Литва" со знаком M. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2060 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.

Сохранность
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Польша 1 грош 1536 M "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 1 грош 1536 M "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 560 PLN
Польша 1 грош 1536 M "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1536 M "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша 1 грош 1536 M "Литва" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1536 M "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1536 M "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 M "Литва" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша 1 грош 1536 M "Литва" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 M "Литва" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 M "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 1 грош 1536 M "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 M "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1 грош 1536 M "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 M "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша 1 грош 1536 M "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1536 M "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1 грош 1536 M "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 M "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1 грош 1536 M "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 M "Литва" на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1536 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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