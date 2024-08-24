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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1536 года A "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1536 года A "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1536 года A "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,48 гр
  • Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1536
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1536 года "Литва" со знаком A. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2500 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (6)
  • Numimarket (3)
  • Numisbalt (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Tempus (1)
  • WCN (7)
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 880 PLN
Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1536 A "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1536 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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