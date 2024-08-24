Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1536 года A "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,48 гр
- Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1536
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1536 года "Литва" со знаком A. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2500 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.
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Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
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Дата 24 июня 2022
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Дата 18 марта 2022
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Дата 10 декабря 2021
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Сохранность Нет оценки
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Дата 11 декабря 2020
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