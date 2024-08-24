1 грош 1536 года A "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1536 года "Литва" со знаком A. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2500 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность XF (12) VF (10) Нет оценки (1)

Продавец Все фирмы

MARCINIAK (4)

Niemczyk (6)

Numimarket (3)

Numisbalt (1)

Rzeszowski DA (1)

Tempus (1)

WCN (7)