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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1536 года "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1536 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1536 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,48 гр
  • Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1536
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1536 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4500 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 22 октября 2023
Сохранность VF
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе Künker - February 13, 2014
Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе GGN - April 17, 2004
Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе GGN - April 17, 2004
Продавец GGN
Дата 17 апреля 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе GGN - October 23, 1999
Польша 1 грош 1536 "Литва" на аукционе GGN - October 23, 1999
Продавец GGN
Дата 23 октября 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1536 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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