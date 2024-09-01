Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1536 года "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,48 гр
- Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1536
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1536 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4500 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.
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Дата 18 февраля 2023
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Дата 10 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
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Дата 11 июня 2017
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Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
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Дата 13 февраля 2014
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Дата 15 марта 2012
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Дата 17 апреля 2004
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