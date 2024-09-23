Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1536 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Adolph Hess Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,34 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1536
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1536 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе WDA - MiM за 1000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2024.
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