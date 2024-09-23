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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1536 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1536 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1536 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,34 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1536
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1536 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе WDA - MiM за 1000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2024.

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Польша Шестак (6 грошей) 1536 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1536 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1536 "Эльблонг" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Шестак (6 грошей) 1536 "Эльблонг" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1536 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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