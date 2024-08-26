Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1536 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1536
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (129)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1536 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7500 PLN. Торги состоялись 8 ноября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Дата 6 июня 2023
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Дата 1 июня 2023
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Дата 8 февраля 2023
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Дата 13 октября 2022
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Дата 17 сентября 2022
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Дата 24 июня 2022
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Дата 2 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
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Дата 10 февраля 2022
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Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
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