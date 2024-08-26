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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1536 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1536 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1536 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1536
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (129)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1536 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7500 PLN. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
730 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе CNG - March 22, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе CNG - March 22, 2022
Продавец CNG
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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