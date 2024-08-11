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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1536 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1536 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1536 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1536
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1536 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе WDA - MiM за 5200 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

Сохранность
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
740 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе Solidus Numismatik - January 17, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе Karbownik - October 29, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе Karbownik - October 29, 2020
Продавец Karbownik
Дата 29 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU
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Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1536 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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