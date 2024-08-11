Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1536 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1536
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1536 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе WDA - MiM за 5200 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Karbownik
Дата 29 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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123 ... 4
Где продать?
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