1 грош 1536 года F "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1536 года "Литва" со знаком F. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3800 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2022.

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