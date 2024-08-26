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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1536 года F "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1536 года F "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1536 года F "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,48 гр
  • Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1536
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1536 года "Литва" со знаком F. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3800 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1536 F "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1536 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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