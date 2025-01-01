НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Серебряные монеты 6 крейцеров Вильгельма - Нассау
6 крейцеров 1817-1819
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1817108,720011818262,500021819378,00000
6 крейцеров 1822-1828
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1822306,420011823306,42002182483,400011825176,2000131826314,020031827302,100021828302,70002
6 крейцеров 1831-1839
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи18311,100,1000161832377,400001833641,0000201834565,0000301835831,8000261836452,200051837314,400071838201,050051839109,44001
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