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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

6 крейцеров 1826 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1826 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 6 крейцеров 1826 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,371)
  • Вес2,1 гр
  • Чистого серебра (0,025 oz) 0,7791 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC314,020

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1826
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1826 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 899 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 75 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
Нассау 6 крейцеров 1826 на аукционе Katz - 11 июня 2023
ПродавецKatz
Дата11 июня 2023
СохранностьXF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Нассау 6 крейцеров 1826 на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьAU
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Нассау 6 крейцеров 1826 на аукционе Sonntag - 31 мая 2017
ПродавецSonntag
Дата31 мая 2017
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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