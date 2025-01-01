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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1826 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1826
Средняя цена45 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
3 крейцера 1826
Средняя цена
Продажи
01
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