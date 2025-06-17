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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

6 крейцеров 1833 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1833 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 6 крейцеров 1833 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,336)
  • Вес2,32 гр
  • Чистого серебра (0,0251 oz) 0,7795 гр
  • Диаметр19,7 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC641,000

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1833
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1833 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 990 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 175 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 6 крейцеров 1833 на аукционе Coin Cabinet - 20 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 70 GBP
Нассау 6 крейцеров 1833 на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Нассау 6 крейцеров 1833 на аукционе Möller - 20 ноября 2024
ПродавецMöller
Дата20 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Нассау 6 крейцеров 1833 на аукционе Katz - 19 мая 2024
ПродавецKatz
Дата19 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1833 на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
Нассау 6 крейцеров 1833 на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
ПродавецWójcicki
Дата17 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1833 на аукционе Gorny & Mosch - 5 марта 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата5 марта 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1833 на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 6 крейцеров 1833 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Нассау 6 крейцеров 1833 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 6 крейцеров 1833 на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 6 крейцеров 1833 на аукционе Grün - 16 ноября 2022
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1833 на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 6 крейцеров 1833 на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 6 крейцеров 1833 на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 6 крейцеров 1833 на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 6 крейцеров 1833 на аукционе Roma Numismatics - 16 апреля 2020
ПродавецRoma Numismatics
Дата16 апреля 2020
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1833 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Нассау 6 крейцеров 1833 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 января 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 января 2018
СохранностьXF
Цена
Нассау 6 крейцеров 1833 на аукционе WAG - 6 ноября 2016
ПродавецWAG
Дата6 ноября 2016
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 6 крейцеров 1833 на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2015
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2015
СохранностьUNC
Цена
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Где продать?

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