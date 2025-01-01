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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1833 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1833
Средняя цена670 $
Продажи
0114
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1833
Средняя цена70 $
Продажи
020
Аверс
Реверс
3 крейцера 1833
Средняя цена90 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
1 крейцер 1833
Средняя цена45 $
Продажи
09
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