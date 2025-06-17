НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1833 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,871)
- Вес29,527 гр
- Чистого серебра (0,8269 oz) 25,718 гр
- Диаметр39 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- НоминалТалер
- Год1833
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (114)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1833 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 32629 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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123...6
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