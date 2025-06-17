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Талер 1833 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1833 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - Талер 1833 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,871)
  • Вес29,527 гр
  • Чистого серебра (0,8269 oz) 25,718 гр
  • Диаметр39 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • НоминалТалер
  • Год1833
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (114)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1833 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 32629 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау Талер 1833 на аукционе WCN - 17 мая 2025
Нассау Талер 1833 на аукционе WCN - 17 мая 2025
ПродавецWCN
Дата17 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
497 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Нассау Талер 1833 на аукционе Klondike Auction - 13 апреля 2025
Нассау Талер 1833 на аукционе Klondike Auction - 13 апреля 2025
ПродавецKlondike Auction
Дата13 апреля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Нассау Талер 1833 на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьAU
Цена
1846 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Нассау Талер 1833 на аукционе Leu - 10 декабря 2024
ПродавецLeu
Дата10 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1833 на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1833 на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1833 на аукционе Quai des Enchères - 17 октября 2024
ПродавецQuai des Enchères
Дата17 октября 2024
СохранностьVF
Цена
Нассау Талер 1833 на аукционе Klondike Auction - 8 сентября 2024
ПродавецKlondike Auction
Дата8 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Нассау Талер 1833 на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1833 на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1833 на аукционе Künker - 29 февраля 2024
ПродавецKünker
Дата29 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1833 на аукционе Künker - 29 февраля 2024
ПродавецKünker
Дата29 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1833 на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1833 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2023
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Нассау Талер 1833 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау Талер 1833 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1833 на аукционе Heritage - 19 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата19 августа 2023
СохранностьMS67 NGC
Цена
******
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Нассау Талер 1833 на аукционе WCN - 6 июля 2023
ПродавецWCN
Дата6 июля 2023
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау Талер 1833 на аукционе Niemczyk - 26 июня 2023
Нассау Талер 1833 на аукционе Niemczyk - 26 июня 2023
ПродавецNiemczyk
Дата26 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау Талер 1833 на аукционе Teutoburger - 25 мая 2023
ПродавецTeutoburger
Дата25 мая 2023
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау Талер 1833 на аукционе Emporium Hamburg - 11 мая 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 мая 2023
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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