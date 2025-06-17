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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1833 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 1 крейцер 1833 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 1 крейцер 1833 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,167)
  • Вес0,73 гр
  • Чистого серебра (0,0039 oz) 0,1219 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,036,600

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал1 крейцер
  • Год1833
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1833 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1524 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Нассау 1 крейцер 1833 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 6 октября 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата6 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Нассау 1 крейцер 1833 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Нассау 1 крейцер 1833 на аукционе Katz - 31 августа 2023
ПродавецKatz
Дата31 августа 2023
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1833 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1833 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1833 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
Нассау 1 крейцер 1833 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
ПродавецStare Monety
Дата3 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
Нассау 1 крейцер 1833 на аукционе Möller - 9 апреля 2018
ПродавецMöller
Дата9 апреля 2018
СохранностьAU
Цена
Нассау 1 крейцер 1833 на аукционе Höhn - 14 апреля 2012
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2012
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1833 на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

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