НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1833 года (Нассау, Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,167)
- Вес0,73 гр
- Чистого серебра (0,0039 oz) 0,1219 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,036,600
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал1 крейцер
- Год1833
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1833 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1524 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
Где продать?
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