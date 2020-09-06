НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1833 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,329)
- Вес1,11 гр
- Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
- Диаметр15,75 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC41,800
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал3 крейцера
- Год1833
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1833 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1039 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 110 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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