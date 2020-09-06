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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1833 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1833 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 3 крейцера 1833 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,329)
  • Вес1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр15,75 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC41,800

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал3 крейцера
  • Год1833
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1833 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1039 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 110 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 3 крейцера 1833 на аукционе Stephen Album - 8 марта 2022
ПродавецStephen Album
Дата8 марта 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Нассау 3 крейцера 1833 на аукционе WAG - 6 сентября 2020
ПродавецWAG
Дата6 сентября 2020
СохранностьUNC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Нассау 3 крейцера 1833 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 марта 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 марта 2019
СохранностьXF
Цена
******
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