НассауПериод:1808-1864 1808-1864
6 крейцеров 1825 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,371)
- Вес2,1 гр
- Чистого серебра (0,025 oz) 0,7791 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC176,200
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал6 крейцеров
- Год1825
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворЛимбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1825 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1504 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 185 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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