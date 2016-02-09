flag
НассауПериод:1808-1864 1808-1864

6 крейцеров 1825 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1825 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 6 крейцеров 1825 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,371)
  • Вес2,1 гр
  • Чистого серебра (0,025 oz) 0,7791 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC176,200

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1825
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1825 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1504 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 185 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 6 крейцеров 1825 на аукционе Pegasus Auctions - 8 июня 2025
ПродавецPegasus Auctions
Дата8 июня 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
Нассау 6 крейцеров 1825 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Нассау 6 крейцеров 1825 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьVF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 150 CZK
Нассау 6 крейцеров 1825 на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
Нассау 6 крейцеров 1825 на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
ПродавецWójcicki
Дата17 марта 2024
СохранностьVF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Нассау 6 крейцеров 1825 на аукционе Numimarket - 8 ноября 2022
Нассау 6 крейцеров 1825 на аукционе Numimarket - 8 ноября 2022
ПродавецNumimarket
Дата8 ноября 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1825 на аукционе Katz - 30 октября 2022
ПродавецKatz
Дата30 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1825 на аукционе Stephen Album - 12 июля 2022
ПродавецStephen Album
Дата12 июля 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1825 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2021
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Нассау 6 крейцеров 1825 на аукционе Russiancoin - 28 января 2021
ПродавецRussiancoin
Дата28 января 2021
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1825 на аукционе Katz - 28 апреля 2019
ПродавецKatz
Дата28 апреля 2019
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1825 на аукционе Teutoburger - 25 февраля 2017
ПродавецTeutoburger
Дата25 февраля 2017
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1825 на аукционе Grün - 13 мая 2016
ПродавецGrün
Дата13 мая 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1825 на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1825 на аукционе WAG - 13 июля 2014
ПродавецWAG
Дата13 июля 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет НассауКаталог монет ВильгельмаМонеты Нассау 1825 годаВсе нассауские монетынассауские серебряные монетынассауские монеты номиналом 6 крейцеровНумизматические аукционы