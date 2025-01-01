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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1825 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1825 CT PZ
Средняя цена2600 $
Продажи
033
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1825
Средняя цена50 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
3 крейцера 1825
Средняя цена70 $
Продажи
08
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