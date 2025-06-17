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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1825 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1825 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 3 крейцера 1825 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,285)
  • Вес1,28 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3648 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC192,000

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал3 крейцера
  • Год1825
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1825 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1073 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Нассау 3 крейцера 1825 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Нассау 3 крейцера 1825 на аукционе Rare Coins - 2 февраля 2022
ПродавецRare Coins
Дата2 февраля 2022
СохранностьVF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Нассау 3 крейцера 1825 на аукционе Teutoburger - 25 февраля 2017
ПродавецTeutoburger
Дата25 февраля 2017
СохранностьXF
Цена
Нассау 3 крейцера 1825 на аукционе Höhn - 9 февраля 2017
ПродавецHöhn
Дата9 февраля 2017
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 3 крейцера 1825 на аукционе Höhn - 27 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата27 октября 2016
СохранностьAU
Цена
Нассау 3 крейцера 1825 на аукционе Höhn - 4 июня 2016
ПродавецHöhn
Дата4 июня 2016
СохранностьAU
Цена
Нассау 3 крейцера 1825 на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 3 крейцера 1825 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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