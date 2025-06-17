НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1825 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,285)
- Вес1,28 гр
- Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3648 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC192,000
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал3 крейцера
- Год1825
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворЛимбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1825 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1073 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Где продать?
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