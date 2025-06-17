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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Талер 1825 года CT PZ (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1825 года CT PZ - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - Талер 1825 года CT PZ - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,871)
  • Вес29,527 гр
  • Чистого серебра (0,8269 oz) 25,718 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,000

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • НоминалТалер
  • Год1825
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1825 года со знаком CT PZ. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 32212 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7050 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау Талер 1825 CT PZ на аукционе Grün - 14 мая 2024
ПродавецGrün
Дата14 мая 2024
СохранностьVF
Цена
675 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Нассау Талер 1825 CT PZ на аукционе Sonntag - 1 июня 2021
ПродавецSonntag
Дата1 июня 2021
СохранностьXF
Цена
1038 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Нассау Талер 1825 CT PZ на аукционе Möller - 16 ноября 2020
ПродавецMöller
Дата16 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1825 CT PZ на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1825 CT PZ на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1825 CT PZ на аукционе Sonntag - 5 июня 2018
ПродавецSonntag
Дата5 июня 2018
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1825 CT PZ на аукционе Auction World - 23 апреля 2018
ПродавецAuction World
Дата23 апреля 2018
СохранностьMS66 NGC
Цена
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Нассау Талер 1825 CT PZ на аукционе Künker - 21 марта 2018
ПродавецKünker
Дата21 марта 2018
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1825 CT PZ на аукционе Grün - 15 ноября 2017
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2017
СохранностьUNC
Цена
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Нассау Талер 1825 CT PZ на аукционе Grün - 17 мая 2017
ПродавецGrün
Дата17 мая 2017
СохранностьUNC
Цена
Нассау Талер 1825 CT PZ на аукционе Heritage - 9 января 2017
Нассау Талер 1825 CT PZ на аукционе Heritage - 9 января 2017
ПродавецHeritage
Дата9 января 2017
СохранностьMS66 NGC
Цена
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Нассау Талер 1825 CT PZ на аукционе Künker - 28 сентября 2016
ПродавецKünker
Дата28 сентября 2016
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1825 CT PZ на аукционе Grün - 13 мая 2016
ПродавецGrün
Дата13 мая 2016
СохранностьUNC
Цена
Нассау Талер 1825 CT PZ на аукционе Heritage - 13 августа 2015
Нассау Талер 1825 CT PZ на аукционе Heritage - 13 августа 2015
ПродавецHeritage
Дата13 августа 2015
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
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Нассау Талер 1825 CT PZ на аукционе Künker - 24 июня 2015
ПродавецKünker
Дата24 июня 2015
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау Талер 1825 CT PZ на аукционе Grün - 13 мая 2015
ПродавецGrün
Дата13 мая 2015
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау Талер 1825 CT PZ на аукционе Sonntag - 10 декабря 2014
ПродавецSonntag
Дата10 декабря 2014
СохранностьAU
Цена
Нассау Талер 1825 CT PZ на аукционе Künker - 1 июля 2014
ПродавецKünker
Дата1 июля 2014
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау Талер 1825 CT PZ на аукционе Grün - 16 мая 2014
ПродавецGrün
Дата16 мая 2014
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау Талер 1825 CT PZ на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
Нассау Талер 1825 CT PZ на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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