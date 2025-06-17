НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1825 года CT PZ (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,871)
- Вес29,527 гр
- Чистого серебра (0,8269 oz) 25,718 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,000
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- НоминалТалер
- Год1825
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворЛимбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1825 года со знаком CT PZ. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 32212 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7050 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
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